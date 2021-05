Her har Spetalen definitivt kjøpt aksjer

Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier dukket fredag opp på listen over de 50 største aksjonærene i Nel, med 4 millioner aksjer.

Spetalen har informert Finansavisen om at han ikke har kjøpt aksjer i selskapet. Årsaken til at han likevel står på aksjonærlisten, kan være at de samme aksjene er shortet.

Opp i supply

Kjøpsaktivitet Spetalen definitivt har utøvet denne uken, er de 5 millioner aksjene i Standard Drilling som ble børsmeldt onsdag, til kurs 1,194 kroner. Dermed fulgte Tycoon Industrier opp kjøpet av et tilsvarende antall Standard-aksjer 22. mars, til kurs 2 kroner.

Tycoon Industrier har etter disse kjøpene passert 139 millioner aksjer i Standard Drilling, noe som tilsvarer en eierandel på drøye 26 prosent i supplyrederiet. I tillegg eier Spetalen gjennom Ferncliff ytterligere 1,2 prosent av selskapet, slik at total eierandel blir 27,2 prosent.

Fredag dukket Tycoon Industrier også opp på topp 50-listen i Arne Fredly-rederiet Hunter Group, med tre millioner aksjer og en 14. plass. Hunter Group står fredag ettermiddag i 3,06 kroner, etter en oppgang på 4,6 prosent i dagens handel. Dette priser Spetalens aksjer til 9,2 millioner kroner.

Ut av Rana og Xplora

Samtidig fortsetter Spetalen nedsalget i Bergen Carbon Solutions med nye 200.000 aksjer, og Tycoon Industrier er nå nede i 273.100 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,84 prosent eierandel. Eierskapet gjennom Saga Pure er uendret.

Tycoon Industrier har også fortsatt nedsalget i Rana Gruber, og er nå ute av topp 50-listen der. Det samme gjelder smartklokkeprodusenten Xplora Technologies. Dette betyr at Tycoon sitter igjen med mindre enn henholdsvis 83.000 og 126.300 aksjer i selskapene, og mest sannsynlig har Spetalen kvittet seg med alt i begge. XPLORA