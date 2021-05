Billige boligmarkeder langs Middelhavet

Mens Nord-Europa og spesielt Skandinavia har vært preget av rødglødende boligmarkeder drevet av utlånskåte banker og risikovillige husholdninger, har det motsatte vært tilfelle rundt Middelhavet og i særdeleshet Italia.

Billig boligeiendom

Dette bringer meg inn på den største investeringsmuligheten som er boligmarkedene.

Realprisen på italienske boliger toppet ut like før finanskrisen og har falt siden. Tror du den finansielle opprydningen i bankene og husholdningene nærmer seg slutten, er tiden moden for å kjøpe.

For de som likevel lar seg skremme av den høye statsgjelden, kan Malta være et godt alternativ. Øya har lavere offentlige gjeldsnivåer enn selv Tyskland.

Det er flere strukturelle forhold som blinker maltesisk eiendom ut som en langsiktig god investering. Ett av dem er arven fra kolonitiden.

Arv fra kolonitiden

Storbritannia hadde for vane å lage skatteparadiser av sine kolonier, og dette henger fortsatt delvis igjen i Malta. Øya tilbyr jevnt over gunstige skattevilkår for både privatpersoner og selskaper. Det gjør at den systematisk tiltrekker seg kjøpesterke og formuende innvandrere.

Lave skatter sammen med en annen koloniarv, engelsk språk, gjør at Malta over tid kan utvikle seg til et finanssentrum i sør på linje med Hong Kong og Singapore.





En annen understøttende faktor for boligmarkedet er en stadig mindre elastisk tilbudsside. Malta er allerede en tettbefolket øy med tiltakende tomtemangel.

Open for business

Et siste og vel så viktig poeng er at Malta fremstår som relativt velstyrt, og at landet for tiden har laserfokus på å eliminere korrupsjon og utvikle økonomien. Her kan nevnes at øya allerede har vaksinert over halvparten av befolkningen, det dobbelte av EU-snittet.

Den raske utrullingen skyldes at regjeringen maksimerte bestillingene innenfor EU sitt rammeverk under antagelsen om at det er bedre å ende opp med for mange vaksiner enn for få. Det kan være dyrt å spare på skillingen om det fører til at du må la daleren gå fordi økonomien må holdes stengt lenger enn nødvendig.

Det faktum at statsministeren tok seg tid til å møte undertegnede i Auberge de Castille for to uker siden, demonstrerer også med all tydelighet de politiske prioritetene og at Malta er «open for business».

Dovre-porteføljen Selskap Sist uke Anbefalt Totalutvikling Borr Drilling 1,5% 30.04.2021 1,5% Hunter Group 5,5% 16.04.2021 11,3% BRAbank −4,5% 12.03.2021 12,5% Rana Gruber 1,3% 05.03.2021 8,5% Kyoto Group −7,3% 09.04.2021 −3,1% BW Offshore −0,5% 09.04.2021 −2,0% #REF! Kursene er satt fredag kl. 12. Porteføljeavkastning sist uke: −0,7% Hovedindeksen sist uke: 0,1% Dovre-porteføljen hittil i år: 15,7% Hovedindeksen i samme periode: 11,1% Dovre-porteføljen i 2020: 38,3% Hovedindeksen i samme periode: 3,7% Dovre-porteføljen i 2019: 37,7% Hovedindeksen i samme periode: 17,4% I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.