Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Unisea seiler opp som et av de mest lønnsomme programvareselskapene i Norge, etter at resultatmarginen gjorde et byks på 30 prosent i fjor.

Selskapet leverer programvare for helse, miljø, sikkerhet til noen av de største aktørene i offshorenæringen globalt. Resultatmarginen i fjor viste 27,7 prosent, mot 20,5 prosent året før.

Greentech har snudd fra blodrøde tall til overskudd på over 17 millioner kroner. Selskapet satser på gjenbruk av IT-utstyr og telefoner, og omsatte for 105 millioner i fjor.

I 2013 ble det kjøpt opp av Arrow Electronics for noen hundre millioner, men etter at selskapet aldri fikk fart på salget, fikk nåværende Greentech-sjef og eier Steinar Aune muligheten til å kjøpe selskapet tilbake rimelig i 2019.

Så langt i år har Oslo “bare” hatt en boligprisvekst på 4,3 prosent. I Kristiansand og Stavanger har prisveksten imidlertid vært tosifret.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank er overrasket over utslagene og peker han på at optimismen er tilbake i næringslivet i Stavanger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som var himmelfallen etter at bondeorganisasjonene ikke gadd å forhandle med staten.

Og så glapp det ut av henne at hun var forhandlingsdyktig på alle punkter, og at det er dette forhandlinger er til for. Hun ville altså gitt seg på alle punkter, og bøndene ville fått mye mer enn de 900 millioner kroner staten tilbød.

Det er en liten mulighet for at bondeorganisasjonene kan lokkes til forhandlingsbordet, men da har jo statsråd Bollestad spilt ut alle kortene allerede, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Techstep: Kl. 07.00, Zoom kl. 10.00

Siem Offshore: Kl. 08.00, Zoom kl. 13.00

SpareBank 1 Ringerike Hadeland: Kl. 13.00, webinar kl. 14.00

Bank2

Makro:

Norge: KPI & PPI april, kl. 08.00

Danmark: KPI april, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit, kl. 10.30

USA: Fed NY, inflasjonsforventninger, kl. 17.00

Annet:

Saga Pure: Q1-webcast, kl. 10.00

Eidsiva Energi: Investorpresentasjon ifm. mulige grønne obligasjoner, kl. 11.30

Magseis Fairfield: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)