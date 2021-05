Bytter ut toppjobb med familieliv

I 2019 gikk den tidligere Pimco-toppen, og senere obligasjonskongen i Janus Henderson, Bill Gross av med pensjon. Han står i dag oppført med en nettoformue på 2,6 milliarder dollar eller om lag 22 milliarder kroner.

Mannen som overtok toppvervet og en av de mest anerkjente topposisjonene innenfor forvaltning, var 44-årige Nick Maroutos.

Han har siden 2019 vært leder for globale obligasjoner i Janus Henderson Investors, et selskap som har over 400 milliarder dollar i forvaltning, men det varer kun til oktober, ifølge Bloomberg.

Om det er den uventede effekten av et år med pandemi er vanskelig å si, men Maroutsos tar seg et friår for å tilbringe mer tid med kone og barn, reise med sin 14 år gamle datter som spiller lacrosse, og sier han vil gjøre alt dette «mens barna fortsatt liker han».

– Jeg vil jobbe igjen på et tidspunkt, sa han i et telefonintervju onsdag, ifølge Bloomberg.

«Om et år vil jeg sannsynligvis dukke opp igjen. Jeg ser på ting som er potensielt utenfor obligasjonsmarkedet, men jeg nok er ikke god nok til andre ting, som musikk eller matlaging, til å gjøre det. »