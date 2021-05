Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Kryptoselskapet Harmonychains børsnotering ble stoppet av Oslo Børs etter at selskapet hadde fått aksjetegninger for over en milliard – uten å opplyse om konflikt om teknologien.

Selskapet Cryptotech ble etablert av Erik Solberg for å utvikle en helt ny databrikke som skulle utvinne kryptovaluta raskere enn dagens teknologi. Solberg mener hans amerikanske partnere skal ha tatt med seg teknologien til Harmonychain.

Nå er børsnoteringen av Harmonychain imidlertid godkjent, til tross for konflikten.

Stadig flere Nordea-kunder har mer enn 6 millioner kroner i innskudd, og de fleste privatbankkundene har mellom 20 og 70 millioner i innskudd.

I første kvartal økte antallet kunder for Nordeas private banking-virksomhet med over 50 prosent. De kom inn med 2,5 milliarder ferske kroner.

Selv med ett skip mindre har verdien av flåten til Arne Blystads Songa Container økt med nesten 900 millioner kroner bare siden nyttår – til 2,4 milliarder.

Blystad sier det utvilsomt har vært en positiv utvikling, men synes verdiene virker noe høye. Nå vil han bruke det sterke markedet til å skaffe gode, lange kontrakter med solide motparter

På lederplass skriver Trygve Hegnar om debatten om norske toppidrettsutøvere som skal til OL i Tokyo i sommer, og om de skal komme foran i vaksinekøen.

Noen hundre idrettsutøvere er selvfølgelig ikke viktigere enn en lærer eller en barnehageansatt, men vi er nødt til å se på proporsjonene.

De vaksinene idrettsutøverne eventuelt får, endrer ikke vaksinebildet for noen hundre tusen lærere og sykepleiere. Ingen køer endres eller må stokkes om, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Quantafuel: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Baltic Sea Properties, Santander Consumer Bank, Tysnes Sparebank

Årsrapport:

Induct, Interoil Exploration and Prod., Norsk Solar

Makro:

Frankrike: Arbeidsledighet 1. kv., kl. 07.30

Danmark: BNP 1. kv., kl. 08.00

USA: Importpriser april, kl. 14.30

USA: Detaljhandel april, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon april, kl. 15.15

USA: Lagre usolgte varer mars, kl. 16.00

USA: Michigan-indeks mai, kl. 16.00

Annet:

Ørn Software Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Danmark: København-børsen stengt

Kilder: Oslo Børs og TDN Direkt