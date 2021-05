Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Gambling-guru Morten Klein spår en hel ungdomsgenerasjon med spillavhengige når spillgiganten Atari lanserer kryptovaluta for casino.

Han mener dette betyr en full fusjon der gaming vil få et snev av gambling med risiko for spilleproblemer.

Alliance Venture traff blink i Kolonial. Nå skal investeringsselskapet hente 200 millioner kroner med åtte navngitte suksesskandidater i porteføljen.

Fem av disse er programvareselskaper med høy vekst.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets betviler at vi får noe børskrakk.

Han peker på rask økonomisk innhenting og uventet sterke resultatrapporter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om byrådet i Oslo, som vil sørge for at MDGs holdning til bruk av bil og sykkel blir sementert for mange tiår fremover.

Krav om parkeringsplasser ved boliger og krav til et visst antall parkeringsplasser i kontorbygg vil bortfalle. Det søteste og rareste forslaget er at det i alle kontorbygg må settes av plass til service for sykkel.

Byrådet bør kanskje også vurdere krav til at alle ansatte får små og store krukker, med vanningsanlegg, slik at de kan dyrke grønnsaker og frukter på jobben, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 14.00

Avinor

Årsrapport:

EXACT Therapeutics

Makro:

Norge: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Japan: BNP 1. kv., kl. 01.50

UK: Arbeidsledighet mars, kl. 08.00

ØMU: Handelsbalanse mars, kl. 11.00

ØMU: Sysselsetting 1. kv., kl. 11.00

ØMU: BNP 1. kv., kl. 11.00

USA: Boligbygging april, kl. 14.30

Annet:

Norsk Titanium: Første handelsdag på Euronext Growth

Okeanis Eco Tankers: Q1-presentasjon, webcast/tlf, kl. 15.30

Opec: Månedsrapport

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Rana Gruber

Utenlandske:

Home Depot, Walmart

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)