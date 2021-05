Det går mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG stiger Oslo Børs 0,53 prosent, i 08.30-tiden tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5,0,9] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,54 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,08 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 1,25 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,09 prosent, Sensex i India stiger 1,08 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,69 prosent. Straits Times i Singapore klatrer 1,46 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,07 prosent til 69,63 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,08 prosent til 66,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De tre ledende indeksene i USA endte ned 17. mai etter forsøk på sluttspurt. Dow Jones falt 0,16 prosent, mens S&P 500-indeksen var ned 0,25 prosent og Nasdaq falt 0,60 prosent.

Tesla er ned 29 prosent de siste tre månedene, og fortsatte fallet ned 3,1 prosent mandag.

Søndag impliserte Elon Musk, adm. direktør i Tesla, at Tesla hadde solgt bitcoin-beholdningen sin. Tidlig mandag morgen sendte imidlertid Tesla-toppen ut ny Twitter-melding om at selskapet ikke har solgt sin beholdning.

Det sendte bitcoin-kursen ut på en berg-og-dal-banetur og verdens største kryptovaluta står vesentlig svakere etter mandagens bevegelser.

Oslo Børs

Oslo Børs hentet seg noe inn ved stengetid fredag, endte til slutt opp 0,4 prosent til 1.069,8 poeng.

Quantafuel steg 21,6 prosent etter at selskapet la frem sitt kvartalsresultat. Selskapet kunne melde at driftsunderskuddet økte i første kvartal, men at selskapet nå forventer full produksjon ved Skive-fabrikken i Danmark i løpet av tredje kvartal.

John Fredriksen-dominerte Seadrill klatret 14,9 prosent etter at selskapet meldte om en milliardkontrakt for bruk av boreskipet Sonangol Quanguela i Afrika.