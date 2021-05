Teknologiselskapet StrongPoint annonserte i en melding tirsdag kveld at de har kjøpt 24.603 av sine egne aksjer. Prisen per aksje var 31,4068 kroner. Nå sitter selskapet på en beholdning på 199.942 av sine egne aksjer, noe som utgjør 0,5 prosent av det totale antallet aksjer StrongPoint har utstedt. Tidligere har selskapet meld at de planla å øke sin beholdning av egne aksjer til 200.000.

Da Oslo Børs stengte tirsdag var en StrongPoint-aksje verdt 31,50 kroner.