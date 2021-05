Avance Gas tildeler CCO Ben Martin og CFO Randi Navdal Bekkelund 213.000 aksjeopsjoner hver, ble det meldt onsdag kveld. Opsjonene løper over fem år. 52.250 av opsjonene kan konverteres for en pris på 44,94 kroner per aksje etter 12 måneder. Etter 24 måneder kan ytterliggere 52.250 opsjoner konverteres til en pris på 54,94 kroner per aksje. Etter 36 måneder kan de resterende 106.500 opsjonene konverteres til en pris på 64,94 kroner aksjen.