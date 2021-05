Børsen opp 10,4 prosent i første kvartal

Dette gjelder aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Den samlede markedsverdien av verdipapirer utgjorde 6.439 milliarder kroner ved utgangen av årets første kvartal. Økningen er 6,9 prosent, 417 milliarder sammenlignet med siste kvartal av 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

For obligasjoner er verdien 2.523 milliarder kroner, opp med 3,4 prosent, tilsvarende 84 milliarder.

Økningen i markedsverdien av noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av kvartalet, skriver SSB.

Kraftig oppsving for husholdningene

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for totalt 44,1 milliarder kroner i første kvartal. Finansielle foretak og offentlig forvaltning nettosolgte for henholdsvis 6,3 og 9,7 milliarder kroner. Utlandet nettokjøpte for 44,5 milliarder kroner, mens husholdningene nettokjøpte for 1,4 milliarder kroner.

Husholdningenes totale beholdning av noterte aksjer var ved utgangen av kvartalet 146,9 milliarder kroner. Siden børsuroen i første kvartal av 2020 har beholdningen økt med 68,4 milliarder kroner.

Utlandet kjøpte flest obligasjoner

I første kvartal ble det nettokjøpt obligasjoner for totalt 91 milliarder kroner. Mens utlandet nettosolgte mest av alle sektorer i siste kvartal av 2020, sto utenlandske kjøp nå for 47,4 milliarder av netto-totalen.

Offentlig forvaltning nettokjøpte for 24,5 milliarder kroner. Den totale markedsverdien av obligasjoner eid av husholdningene var på 7,3 milliarder kroner. Husholdningene nettosolgte obligasjoner for 200 millioner.

