It-selskap sluker Envision

It-selskapet Cegal Group har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i Envision, ifølge en melding.

– Vi skal fortsette med konseptutvikling og løsninger innen programvare, digitalisering, konsulenttjenester og managed services gjennom å utnytte kompetansen og leveransene som har ført våre to selskaper dit vi er i dag. Forskjellen er bare at fra i dag skal vi gjøre dette sammen, og jeg er veldig glad for at Envision-teamet blir en del av oss, kommenterer adm. dir. i Cegal, Svein Torgersen.

Envision leverer konsulenttjenester, opplæring, data og informasjonshåndtering, samt programvareløsninger til energibransjen. Adm. dir. i selskapet Åge Løklingholm, peker på at veksten i data er enorm, og han ser store muligheter i å bistå kundene våre med å hente ut større verdi av data gjennom domenekunnskap.

– Gjennom å slå oss sammen med Cegal får vi mulighet til å fortsette og utvide forretningen, og sette et større avtrykk. Vår kompetanse, kultur og tjenestetilbud er en svært god match for en felles fremtid», sier han.