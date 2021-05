Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Nordic Semiconductor steg til rekordhøye 219 kroner torsdag. Det skjedde etter at den italienske avisen Milano Finanza hevdet at teknologiselskapet StMicroelectronics vurderer å kjøpe det norske halvlederselskapet.

DNB-analytiker Christoffer Bjørnsen hører fra flere aksjonærer at de ikke er villige til å selge før aksjekursen nærmer seg 400 kroner.

Adm. direktør Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductor bekrefter at det er stor interesse for selskapet, men sier at oppkjøpsryktene er ukjente for dem.

Eigil Stray Spetalen og Petter Sørlies Sverige-noterte MaxSnus har mer enn doblet verdiene på to dager, etter at selskapet kjøpte et norsk esigarett-selskap.

Spetalen og Sørlie eier nesten 25 prosent hver, og deres samlede MaxSnus-verdier har skutt opp fra 70 millioner til 150 millioner.

Norges Bank mener den siste ukens kursstup for Bitcoin og andre kryptovalutaer viser hvilken fare slike valutaer kan utgjøre for den finansielle stabiliteten.

For den enkelte er det finansiell risiko og fare for rettslig ansvar ved å delta i kryptohandler. For fellesskapet er det utfordringer knyttet til prisstabiliteten og stabiliteten i betalingssystemet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Det internasjonale energibyråets rapport, der det slås fast at det ikke vil være rom for nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader.

Dagsavisen kaller det oljebomba.

Det er ikke slutt med olje og gass ennå. Konsesjoner til leting som er gitt eller vil bli gitt, kan bety aktivitet i 40-50 år. Utspillet fra IEA er derfor en kinaputt som høres, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

BEWi: Kl. 07.00, webinar kl. 08.00

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

Jinhui Shipping and Transportation: Kl. 09.00, Zoom kl. 10.00