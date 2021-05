Elon Musk åpner for Russland

Elon Musk dukket opp via videolink på et studentforum i Moskva, i regi av president Vladimir Putins nærmeste medarbeidere, og kunne i samtalen avsløre at Tesla så på muligheten for å sette opp fabrikker i Russland, skriver Financial Times.

Det inkluderer også Kasakhstan og regionene rundt, sa Musk og la til at det ville være «bra».

– Over tid vil vi se ha fabrikker i flere deler av verden, potensielt Russland på et tidspunkt, sa Musk.

Den eksentriske Tesla-gründeren la til at han så stort talent i Russland, og håpet at det ville være mer kontakt mellom Russland og USA i fremtiden.

Turbulent for Tesla

Den siste tiden har ikke vært den beste for Tesla, som legger bak seg den femte uken med børsfall.

Det er den lengste perioden med fall siden mars 2018, og denne uken falt aksjen nye 1,5 prosent til 580,88 dollar.

Det skjer kun en uke etter at han sa selskapet ikke ville la folk betale Tesla med bitcoin, og utløste et kraftig fall for kryptovalutaen.