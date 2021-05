Svensker blir milliardærer på havresuksess

Aksjene i Oatly har steget 30 prosent siden selskapet ble notert på Nasdaq i USA torsdag 20 mai.

Det verdsetter den svenske havremelkprodusenten til 13 milliarder dollar eller nærmere 110 milliarder kroner.

Brødreparet og gründerne bak Oatly, Björn Öste og Rickard Öste, eier nå aksjer for om lag 4,5 milliarder kroner, og mye ligger til rette for at verdiene vil fortsette opp.

Toppsjefen i selskapet, Toni Petersson, sier i et intervju med The Guardian at etterspørselen etter havremelken har eksplodert under pandemien, og at selskapet har en tresifret vekst på tre kontinenter.

Oatlys salgsinntekter doblet seg i 2020 fra 204 millioner dollar i 2019 til 421 millioner dollar i 2020. På samme tid steg også tapene fra 35,6 millioner dollar i 2019 til 60,4 millioner dollar i 2020.