– Krypto blir digitalt gull

– Kryptovaluta har muligheten for å bli en tillatt form for folk som leter etter trygghet kan ha formuen sin i, sier Lawrence H. Summers, tidligere statssekretær i USA.

Hans gjetning er at krypto er her for å bli.

– Mest sannsynlig er den her for å bli som en type digitalt gull, sier Summers.



Han mener mye tyder på at kryptovaluta har en fremtid, men tviler på at de fleste av oss kommer til å benytte oss av bitcoin eller andre kryptovalutaer som betalingsmiddel.

