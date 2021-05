Ligger an til en volatil uke i markedene

I løpet av mai har den digitale kryptovalutaen bitcoin falt kraftig, fra om lag 59.000 dollar til mellom 30.000 og 35.000 dollar.

Bitcoin-fallet har ikke bare dratt ned alternative kryptovalutaer, men også diverse teknologiaksjer og andre investeringer som har en viss risiko knyttet til seg. Det vil ifølge CNBC sørge for at vi får en volatil uke i vente.

– Det som er interessant er at markedet blir mobbet rundt av hvor bitcoin går, sa Peter Boockvar, investeringssjef i Bleakley Advisory Group ifølge CNBC.

– Bitcoin er en indikator for risikoappetitt. Det forteller at aksjemarkedet er på ujevnt underlag, ettersom vi blir dratt med bitcoin-svinglingene.

Bitcoin falt etter at en av verdens rikeste menn Elon Musk meldte at Tesla vil stoppe å ta imot kryptovalutaen som betaling for bilene. I tillegg gjentok også Kina sin varsel mot at landet ikke vil tillate utvinning at bitcoin, og advarte samtidig mot handel med valutaen. Som prikken over i-en meldte samtidig USA at landet ville slå hardere ned på skatteunndragelse knyttet til bitcoin.

Makro i vente

På tirsdag blir tall fra forbrukertillitsindeksen presentert, i tillegg til boligprisdata og oversikt over nysalg av boliger. Durable goods vil bli utgitt torsdag, og rapporten om forbrukernes sentiment utstedes fredag.

Resultatsesongen for første kvartal begynner å gi seg, men Best Buy, Costco, Nordstrom, NVIDIA og Dell skal legge frem tall i løpet av uken som kommer.

Ifølge CNBC ser ikke markedsstrategene noen korreksjon i markedene enda, til tross for at det har vært enkelte tilbakefall.