– Fortsatt drivstoff igjen i tanken for aksjer

S&P 500 vil ved utgangen av 2021 ligge på 4.300, viser medianestimatet i en Reuters-rundspørring blant 46 strateger de siste to ukene. Dette indikerer en oppside på 2,7 prosent fra tirsdagens slutt, og estimatet er oppjustert fra 4.100 i tilsvarende rundspørring i februar.

Dow Jones ventes å avslutte året på 35.500, og strategene ser dermed en oppside på 3,5 prosent for indeksen.

Strategene forklarer oppjusteringen med sterkere selskapsresultater enn ventet så langt i år. IBES-tall fra Refinitiv viser ifølge nyhetsbyrået at Wall Street-analytikere nå ser for seg 35,6 prosent inntjeningsvekst for S&P 500-selskapene i 2021, opp fra en prognose på 23,3 prosent ved inngangen av året.

– Fortsatt drivstoff igjen

– Det er fortsatt noe drivstoff igjen i tanken for aksjemarkedet. Mange er fortsatt i ferd med å venne seg til det faktum at inntjeningsutsiktene vil være mye bedre enn det som var ventet bare for noen måneder siden, sier Sameer Samana, senior global markedsstrateg i Wells Fargo Investment Institute i St. Louis.

– Selv med bekymringer rundt inflasjonen, vil Fed trolig holde på sin lette pengepolitikk en god stund fremover, legger Samana til overfor Reuters.

Wells Fargo høynet i forrige uke sitt kursmål for S&P 500 til 4.500 ved årsslutt.