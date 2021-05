Storeier ønsker å selge aksjer for 3,5 milliarder i Nordnet

Nordic Capital har hentet inn Carnegie, Citigroup og J.P. Morgan for å selge 22,99 millioner aksjer i Nordnet til institusjonelle investorer. Det representerer en eierandel på 9,2 prosent.

Salget vil skje gjennom en såkalt akselerert bokbyggingsprosess .

Onsdag sluttet aksjen på 151,65 svenske kroner, noe som verdsetter selskapet til nærmere 38 milliarder kroner. Om vi tar utgangspunkt i denne aksjekursen betyr det at oppkjøpsfondet frigjør nærmere 3,5 milliarder kroner.

I løpet av det siste året har aksjen vært nede i 100,60 kroner og oppe i 176,60 kroner.

I slutten av 2020 skrev Finansavisen at Nordnet-sjefene hadde aksjer for 450 millioner kroner. En av dem som har tjent seg rik på Nordnet er Norges-sjef Anders Skar som var den fjerde ansatte da selskapet ble stiftet i Norge for over 20 år siden.