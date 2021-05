Det går mot nedgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG faller Oslo Børs 0,07 prosent, rett før kl. 07.30 torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4,0] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,47 prosent, og den bredere Topix-indeksen svakkes 0,35 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,18 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,30 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,24 prosent, Sensex i India er ned 0,01 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia og Straits Times i Singapore stiger henholdsvis 0,30 og 0,33 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,42 prosent til 68,46 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,40 prosent til 65,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Etter tirsdagens utflating på Wall Street, la de ledende indeksene onsdag igjen på seg.

Dow Jones lå i løpet av dagen så og si på stedet hvil. Etter en god siste time endte den med en oppgang på 0,03 prosent til 34.322.

Litt bedre gikk det med den brede S&P 500 som steg 0,19 prosent, til 4.196, og best gikk det med teknologiindeksen Nasdaq, som ble styrket 0,59 prosent til 13.738.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 1.089,67 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 5,7 milliarder kroner.

Onsdag meldte Norwegian at selskapet har fullført vilkårene for å forlate konkursbeskyttelsen. Samtidig har det blitt kjent at den tidligere sjefen for McKinsey i Norge, Svein Harald Øygard, er aktuell som ny styreleder i flyselskapet. Aksjen gikk opp 9,4 prosent til 20,69 kroner.

Play Magnus økte driftsinntektene til 4,6 millioner dollar i første kvartal, og løfter guidingen for ordreinngang i 2021 til 21-23 millioner dollar. Aksjen gikk opp 8,8 prosent til 19,74 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Circa Group: Kl. 07.00, webinar kl. 08.30