Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Den britiske gjeldsinvestoren Dan Bordessa er kjent for å stille knalltøffe krav. Nå har han tatt rattet i båtprodusenten Hydrolift.

Hydrolift har vært Bård Ekers rådyre guttegreie. På 17 år har bedriften tapt 214 millioner kroner. Nå starter en voldsom satsing, som innebærer at båtproduksjonen skal mangedobles.

Boligeksperter tror prisfallet i Oslo smitter over på resten av Norge, og ber boligselgere godta bud under prisantydning.

Boligforsker Mari O. Mamre traff med sine prognoser for april. For mai estimerer hun et prisfall på 1,1 prosent i Oslo og at prisutviklingen nasjonalt tipper over på minussiden.

Da børsene raste under coronapandemien i fjor, handlet Rasmussengruppen aksjer for rundt 1 milliard kroner. Det har gitt eventyrlig avkastning.

Fasiten for 2020 viser et resultat på 3,85 milliarder kroner før skatt, det beste i Rasmussengruppens historie.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om harmoniserte skattesatser for selskapsbeskatning.

Det ser ut til å være en allmenn oppfatning om at dette vil gi større skatteinntekter og mer rettferdig fordeling av skatteinntektene landene imellom.

Viktigere er alle de hundrevis av skatteregler som gjelder før selskapene kommer frem til skattbart overskudd. Vi har liten tro på at man klarer å harmonisere alt dette, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Ørn Software Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

OHT: Kl. 08.00 webcast

Siem Offshore: Kl. 08.00, Zoom kl. 13.00

ADS Crude Carriers, Boa Offshore, Element, M Vest Energy, Mime Petroleum, Nordic Halibut, Northern Drilling, Northern Ocean, PetroNor E&P, RomReal, Statt Torsk

Årsrapport:

Black Sea Property, J.P. Kenny Petroleum

Makro:

Norge: Detaljomsetning april, kl. 08.00