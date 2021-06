Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

En svært betent og prinsipiell eiendomsstrid skal opp i Oslo tingrett denne uken.

Det er krangelen mellom investorene Odd Ekholt og Carl Erik Krefting på den ene siden, og 28 aksjonærer og beboere i Bogstadveien 30 på den andre.

Krefting og Ekholt anklages for å ville gjøre leilighetene i bygården verdiløse, slik at de selv kan overta eiendommen.

Kimmo Alkio fikk nesten 22 millioner kroner for å lede TietoEvry i 2020. Dermed fikk han nesten dobbelt så mye som nummer to på listen over de best betalte IT-sjefene på Oslo Børs.

Børsens nest best betalte IT-topp er Johan Zetterström i e-helseselskapet PatientSky. Han mottok ikke fastlønn, men fikk en opsjonsavtale verdsatt til over 10 millioner.

Krangler om boligens tilstand ved inn- og utflytting er et vanlig konfliktområde knyttet til utleie av bolig.

Da en leietager flyttet ut av en enebolig etter seks års leie, krevde utleier nesten én million kroner i erstatning etter skader og manglende vedlikehold. Til slutt måtte retten avgjøre krangelen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Erna Solberg. Arbeiderpartiet ligger plutselig godt over Høyre på meningsmålingene, og Jonas Gahr Støre haler sterkt innpå på målingen over hvem vi vil ha som statsminister.

Vi tror Solberg må vise litt mer fasthet og styrke. Gjerne litt mer Jern-Erna.

Hun må få orden internt og mer autoritet utad. Erna Solberg skal ikke alltid være blid, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Atlantic Petroleum, Borr Drilling, Envipco Holding (pres. tirsdag), MPC Energy Solutions

Makro:

Norge: Kredittindikator april, kl. 08.00

Japan: Detaljhandel april, kl. 01.50

Japan: Industriproduksjon april, kl. 01.50

Kina: PMI industri mai, kl. 03.00

Tyskland: Importpriser april, kl. 08.00

Spania: KPI mai, kl. 09.00

ØMU: ESB, M3 pengemengde april, kl. 10.00

Italia: KPI mai, kl. 11.00

Tyskland: KPI mai, kl. 14.00

Annet:

BW Offsore: Investormøter ifm. mulig grønt obligasjonslån

Byggma: Ekskl. 1:10-aksjesplitt

Meltwater: Årsrapport

Hurtigruten: Q1-pres., tlf, kl. 13.30

UK: London-børsen stengt

USA: Børsene stengt

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)