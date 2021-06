- Har ikke tillit til meg som styreleder

Etter halvannet år går Glen Ole Rødland av som styreleder i John Fredriksens riggselskap Seadrill med umiddelbar effekt.

Han går også av som styreleder i Fredriksen-selskapet Axactor.

I en epost til Finansavisen skriver Rødland:

«Jeg har vært så heldig å få arbeide med restruktureringen av Seadrill i overkant av ett og et halvt år nå. Det har vært hektisk og lærerikt og jeg vil berømme både styret og ledelsen i selskapet for et meget godt samarbeide. Som en følge av at riggmarkedet har vært i en nedadgående trend/marked i syv år fra 2014, er restruktureringen av Seadrill og de fleste av våre konkurrenter relativt omfattende. Skal en lykkes i en slik prosess er det viktig at en har tillit fra alle involverte parter og at en søker å finne en balansert løsning og en løsning som gir et konkurransedyktig selskap etter restruktureringen. Hemen informerte meg fredag at de ikke lenger har tillit til meg som styreleder i Seadrill. Jeg har derfor valgt å trekke meg fra styret i Seadrill med umiddelbar virking. En naturlig følge konsekvens av dette er at jeg også har valgt å fratre i Axactor,» skriver den nå avgåtte styrelederen.

Rødland tok over som styreleder i Seadrill etter John Fredriksen i november 2019. Rødland har blant annet bakgrunn fra Swedbank, HitecVision og Øystein Stray Spetalens selskap Ferncliff. Han sitter i flere styrer, blant annet som styreleder i Prosafe og i AqualisBraemar.

«Styret vil takke Glen for hans ledelse og rådgivning i hans periode som styreleder i Seadrill, og arbeidet han har ledet for å få fremgang i den pågående restruktureringen,» skriver Seadrill-styret i en børsmelding mandag.

Utnevnte styremedlem

Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over som ny styreleder i Seadrill.

Seadrill skriver i en epost til Finansavisen at selskapet ikke har detaljer rundt dette ennå.