Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Grieg-familiens landbaserte oppdrettssatsing Proximar Seafood har kollapset etter børsnoteringen i februar. Emisjonskursen da var 16 kroner og 20 øre. Siden har aksjen falt hele 44 prosent.

Selskapet har som mål å bygge landbasert lakseoppdrettsanlegg ved Fuji-fjellet i Japan. Det har imidlertid ikke skaffet bankfinansiering, og fikk heller ikke napp hos obligasjonsinvestorer

Coronakrisen rammet norske museer hardt i fjor. Både besøkstallene og inntektene stupte.

Knapt 2,4 millioner personer betalte inngangspenger for museumsbesøk, en nedgang på 56 prosent fra året før. Inntektene falt 10 prosent til nær 5,3 milliarder kroner.

2020 ble et rekordsterkt år for Sarpsborg-milliardæren Trond Frigaard. Frigaard-konsernet passerte 2 milliarder kroner i omsetning for første gang.

Inntektene ble løftet av et eiendomsmarked i full galopp og en normalisering innen salg av kontor- og garderobeløsninger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om storstreiken som ikke ble noe av, og at han slipper å spise hatten.

Det var bare 7.600 lærere og sykepleiere som gikk ut i streik i forrige uke. Denne uken skal 13.370 flere Unio-medlemmer ut i streik, men det er fortsatt ikke en storstreik.

Viktigere er at de streikende ikke vil få innfridd sine krav. Skulle Unio oppnå noe mer enn 2,8 prosent, har LO, YS og Akademikerne rett til å gjenoppta forhandlingene og kreve det samme. Det vil ikke skje. Vi setter en hatt på det også, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Japan: PMI industri mai, kl. 01.30

Kina: PMI industri mai, kl. 02.45

Tyskland: Arbeidsledighet april, kl. 07.00

Tyskland: Detaljhandel april, kl. 08.00

UK: Nationwide boligpriser mai, kl. 08.00