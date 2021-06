Xplora og Benfica med treningssamarbeid

Onsdag kveld offentliggjorde Xplora Technologies i en melding at de har inngått et samarbeid med den portugisiske fotballklubben Benfica. Avtalen løper over tre år og har som formål å holde barn og voksne i aktivitet.

Benfica er den mest suksessrike fotballklubben i Portugal, og anslås å globalt ha over 50 millioner fans. Gjennom samarbeidet skal de to partene undersøke måter å bruke Xploras plattformer til å skape insentiver for klubbens tilhengere til å komme og holde seg i aktivitet.

Konserndirektør i Xplora, Sten Kirkbak, sa om samarbeidet at det skaper nye muligheter for selskapet over hele verden: «Ved å introdusere Xploras plattform til idrettsverdenen skapes det nye muligheter for innovasjon samt å øke antallet brukere av selskapets plattformen verden over».

I tillegg til Benfica har Xplora lignende samarbeid med UNICEF. Tidligere har teknologiselskapet jobbet sammen med Sony Playstation og Paramount Pictures.