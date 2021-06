Blir verdens første land som med bitcoin som betalingsmiddel

El Salvadors president Nayib Bukele sier han vil jobbe for å gjøre bitcoin til et lovlig betalingsmiddel i landet. Da vil i så fall El Salvador bli det første landet i verden som vedtar bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

– Neste uke sender jeg et lovforslag til kongressen som gjør bitcoin til et lovlig betalingsmiddel, sier Bukele.

Historiens største bitcoin-arrangement

Uttalelsen kom mens han var virtuell gjest på Bitcoin 2021 i Miami, som ble kalt den størte bitcoin-arrangementet i historien. Ifølge presidenten skal El Salvador samarbeide med med det sveitsiske digitale lommebok-selskapet Strike om å bygge landets moderne finansielle infrastruktur ved hjelp av bitcoin-teknologi, skriver CNBC.

– På kort sikt vil dette generere arbeidsplasser og bidra til å gi økonomisk inkludering til tusenvis som står utenfor den formelle økonomien, sier Bukele i en videoen.

Strike, som ble lansert som en betalingsapp i El Salvador i mars, sier i en uttalelse at de ønsker lovgivningen velkommen og jobber med myndighetene i landet for å gjøre bruken av bitcoin-teknologi til en suksess.

– Dette skuddet blir hørt over hele bitcoin-verden, sier Strike-grunnlegger og adm. direktør Jack Mallers og legger til: – Å vedta en naturlig digital valuta som lovlig betalingsmiddel gir El Salvador det sikreste, mest effektive og globalt integrerte åpne betalingsnettverket i verden.

Vil hjelpe migranter å sende penge hjem

El Salvador er en økonomi som baserer seg stort på kontanter. Omtrent 70 prosent av befolkningen har ikke bankkonto eller kredittkort.

Overføringer og penger som sendes hjem fra emigranter utgjør 20 prosent av landets BNP, men etablerte tjenester kan kreve 10 prosent eller mer i avgifter for internasjonale overføringer, som noen ganger kan bruke dager på å bli overført.



Ifølge Bukele vil over én million familier som mottar pengeoverføringer få økt inntekten sin ved å benytte seg av bitcoin, fremfor å måtte betale avgifter til mellommenn.

– Dette vil forbedre livene og fremtiden for millioner, sier Bukele.



Det gjenstår fortsatt noen detaljer for hvordan El Salvador skal gjennomføre bitcoin-utrullingen, men ifølge CNBC vil myndighetene sette sammen et team av bitcoin-ledere for å hjelpe til med å bygge et nytt økonomisk økosystem med bitcoin som grunnlag.

Bukeles New Ideas-parti har kontroll over landets lovgivende forsamling, så det er ventet at et eventuelt lovforslag vil gå igjennom.