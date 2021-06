Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Den pensjonerte oljegründeren Stein Fines har eid Aker BP-aksjer i en årrekke . Nå sitter han på verdier i hundremillionersklassen.

Gjennom selskapet Vinn Invest har han 424.000 aksjer i Aker BP. Disse er i dag verdt hele 113 millioner kroner.

En boligutleier som tilbakeholdt depositum, ble presset av en av landets mest kjente transaksjonsadvokater med «TV 2 Hjelper Deg» om ikke pengene straks ble overført.

Advokatforeningens disiplinærutvalg har konkludert med at advokaten, Ole Kristian Aabø-Evensen, har brutt reglene for god advokatskikk. Husleietvisten handlet om bare 12.000 kroner.

Oslo tingrett har gitt klarsignal til at Nico Fürst kan gå til erstatningssøksmål mot det pyramidelignende selskapet Lyoness.

Nå håper han å få med seg flere hundre forsmådde medlemmer.

Ingenting av det Lyoness lovet, slo til. Det er tull og løgn alt sammen, sier Fürst, som nå vil ha tilbake sine investeringer på over 300.000 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Equinor.

Selskapet har selv sagt at det skal bli klimanøytralt innen 2050. Dette er ikke nok for de røde og grønne, og deres krav er at Equinor skal følge Parisavtalen.

Det er få måneder igjen før en rødgrønn regjering trolig overtar, og det er liten tvil om at alt skal bli mer grønt hos Equinor. For aksjonærene er det god grunn til å følge nøye med, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Norges Bank, regionalt nettverk, kl. 10.00

Japan: Driftsbalanse april

Japan: BNP 1. kv., kl. 01.50

Sverige: Industriordrer april, kl. 09.30

Sverige: Forbrukerkonsum april, kl. 09.30

Sverige: BNP-indikator april, kl. 09.30

ØMU: Sysselsetting 1. kv., kl. 11.00

ØMU: BNP 1. kv. endelig, kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks juni, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks mai, kl. 12.00

USA: Handelsbalanse april, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandle, kl. 14.55

USA: JOLTS ledige stillinger april, kl. 16.00

Annet:

SalMar: Ordinær generalforsamling, kl. 13.00

Euronext: ESG-konferanse

Finnair: Trafikktall mai, kl. 08.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Avance Gas Holding

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)