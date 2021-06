Mot nedgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG faller Oslo Børs 0,13 prosent, i 08.00-tiden tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5,-0,1] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,51 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 0,35 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,02 prosent, Sensex i India er ned 0,23 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,11 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,28 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,83 prosent til 70,86 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,78 prosent til 68,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det ble ingen ny rekord for S&P 500, som falt sammen med Dow Jones. Teknologiindeksen Nasdaq steg imidlertid, sammen med flere norske aksjer.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,08 prosent til 4.226,52 poeng, mens industriindeksen Dow Jones falt 0,36 prosent til 34.630,24 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg imidlertid 0,49 prosent til 13.881,72 poeng.

Biogen steg hele 38 prosent, etter at en ny medisin mot Alzheimers er blitt godkjent for bruk i USA, for første gang på nærmere 20 år.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Det ble en volatil start på uken på Oslo Børs. Hovedindeksen endte ned 0,20 prosent til 1.131,25 poeng.

Leverandør av byggevarer Byggma falt tungt ned 13,7 prosent. Selskapet sendte mandag morgen ut børsmelding der hovedeier og adm. direktør Geir Drangsland tar gevinst etter 373 prosent oppgang siste 12 måneder

Trond Mohn-dominerte M Vest Water falt 10,9 prosent, etter kraftig oppgang i forrige uke. Torsdagens steg aksjen over 32 prosent, etterfulgt av nye 16,5 prosent fredag. Aksjen var etter dette langt mer enn doblet siden børsdebuten.