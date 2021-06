Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Erlend Lilleberg i pengemaskinen Tiberius Eiendom kuppet en millionbolig i Oslo av en 79-åring kl. 22.30 på kvelden, få timer etter at annonsen kom på Finn.no.

Finanstilsynet har nå bedt om full redegjørelse i saken.

Eplehageaktører Finansavisen har vært i kontakt med, sier det er uakseptabelt for dem å kontakte en 79-åring for å kuppe en bolig sent på kvelden. Det mener ikke Lilleberg.

Den samlede markedsverdien av grønne selskaper på Oslo Børs er på svimlende 311 milliarder kroner – til tross for kollapsen i fornybarsektoren siden nyttår.

Det betyr at nesten hver tiende krone på Oslo Børs er grønn.

Valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen i Nordea Markets tror det blir en sommer med økende inflasjon, og at gullprisen kan stige til over 2.000 dollar pr. unse.

Gull nådde all-time high på 2.075 dollar i fjor, før prisen falt til rundt 1.700 dollar. Nå har den steget til rundt 1.900 dollar igjen, drevet av blant annet svak dollar og økende inflasjon.

Finansbransjen planlegger mange ansettelser til høsten. Netto venter 25 prosent av finansbedriftene vekst i antallet ansatte, ifølge en ny ManpowerGroup-undersøkelse.

Generelt vil 30 prosent av arbeidsgiverne ansette flere i tredje kvartal i år. I samme periode vil 15 prosent nedbemanne.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om avviklingen av pelsdyrnæringen.

Det å vedta avviklingen av en hel næring vil aldri få støtte i disse spalter. Det morsomme, utover det tragiske vedtaket, er hvordan pelsdyrbøndene har brukt alle triksene i boken for å få erstatningen opp og skatten ned.

Vil du bli rik i landbruket, er avviklingen tingen, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: BNP april, kl. 08.00

Kina: KPI & PPI mai, kl. 03.30

Tyskland: Handels- og driftsbalanse april, kl. 08.00

USA: Grossistlagre april, kl. 16.00

Annet:

Eiendomsspar: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån

R8 Property: Første handelsdag på Euronext Growth

Euronext: ESG-konferanse

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

SalMar

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)