– Vi har jobbet gjennom ti år med å utvikle nesten 30 eiendommer med et fokus på bærekraft, teknologi og digitalisering. Vi ser at vi har lyktes veldig godt med det, og ønsker nå å ta det et skritt videre, sier Emil Eriksrød i R8 til Finansavisen, og fortsetter:

– Vi har lagt en ny, ambisiøs vekststrategi over de neste årene. Og i løpet av de neste to årene vil vi doble eiendomsporteføljen vår, og da ser vi det(red.anm: Børsnotering) som et naturlig steg på veien.

Det Telemarks-baserte eiendomsselskapet har det siste året deltatt i en rekke transaksjoner, og Eriksrød har en klar formening om hvilke regioner som er mest attraktive for videre vekst.

– Vi startet opprinnelig i Skien og Grenlands-området, og der gjør vi fortsatt mye. Samtidig har vi etablert oss mer i Vestfold, med hovedfokus på Tønsberg, og så har vi de siste to årene gjort tre eiendomsinvesteringer i Oslo, sier Eriksrød, og fortsetter;

– Jeg tror vi kommer til å gjøre mer i Oslo-regionen, samtidig som vi vil utvikle nye eiendommer i Vestfold og Telemark. Og det vil være hovedfokus de neste to årene, sier Eriksrød, men utelukker ikke ekspansjon også utover nevnte regioner.