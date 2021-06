– Investorene er forvirret og desorienterte

Markedene verden over er på bedringens vei, men er fremdeles preget av nervøsitet og usikkerhet – spesielt over dammen i New York.

Sentralbanken Federal Reserve har pøst på med støttekjøp i lang tid i størrelsesorden 120 milliarder dollar hver måned, samtidig som samtalene om å trappe ned støtten kontinuerlig går bak lukkede dører.

– Ethvert tilbaketrekk av pengestøtte fra sentralbankene vil være veldig negativt for markedene, så jeg tror vi bør følge med på dette veldig nøye, sier Mark Mobius, grunnlegger av forvaltningsselskapet Mobius Capital Partners, til CNBC, og legger til:

– Vi er en svært usikker tid, det er sikkert.

– Oppskrift på katastrofe

Mobius forteller at enkelte fremvoksende markeder har gjort det sterkt som følge av global pengetilførsel. Valutaer som kinesiske yuan og brasilianske real har gjort det sterkt, men utsiktene er uforutsigbare også her.

– Du vil se flere av disse uvanlige bevegelsene fortsette, og mange av dem kan ikke rettferdiggjøres og er ikke logiske, hvilket skaper en usikker fremtid, sier han, og legger til.

– Så vi er i en veldig, veldig usikker posisjon og det betyr oppskrift for katastrofe for enkelte av dem som investerer.

Neste pekepinn for de globale markedene kommer torsdag da siste inflasjonstall kommer fra USA. Da kan Fed bestemme seg for å stramme inn støttekjøpene, og Mobius tror det vil skje heller før enn senere.

– Mange mennesker sitter på kontanter de vil gjøre noe med, og samtidig er de forvirret. De har fått øynene opp for bitcoin og hatt stor tiltro til det, men når det faller forvirrer det dem, sier Mobius.

– Du har mennesker med mye penger i lommene som er forvirret og desorientert. Jeg tror det er det som driver de store markedsbevegelsene vi ser nå, sier han.

Han er imidlertid bull på at markedet kan stige dersom Fed ikke trekker støtten for tidlig,

– Med mye penger er det ingen grunn til at markedene ikke skal gå høyere, sier han.