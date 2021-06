Berntsen spår nedgang på Oslo Børs

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 1.128,53 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdag. Det ble omsatt aksjer for litt over 7 milliarder kroner.

Tirsdag ble det kjent at det amerikanske legemiddelverket (FDA) har gitt BerGenBio fast track-status for bemcentinib i kombinasjon med et anti-PD-(L)1-legemiddel for behandling av pasienter med AXL-positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Nyheten førte til en kursoppgang på 19,6 prosent, men onsdag falt den tilbake 7,3 prosent til 25,04 kroner.

SalMar falt 5,3 prosent til 597,80 kroner. Selskapet meldte tirsdag kveld at de har hentet 2,7 milliarder kroner i en emisjon til en kurs på 602 kroner. Aksjen ble også omsatt eks utbytte på 20 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: PPI mai, kl. 08.00

Kina: Nye banklån og M2 mai

Japan: PPI mai, kl. 00.50

Frankrike: Industriproduksjon april, kl. 08.45

Sverige: KPI mai, kl. 09.30

ØMU: ESB, rentebeslutning, kl. 13.45

USA: KPI mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Odfjell: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 09.00-11.00

Opec: Månedsrapport

ØMU: Pressekonferanse ifm. rente, kl. 14.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)