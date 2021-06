Ser høyere oljepriser - kan nå 75 dollar fatet

Irak, som er OPECs nest største oljeprodusent sier det tror prisen på et fat råolje vil ligge mellom 68 og 75 dollar fatet i andre halvår av 2021, skriver Bloomberg.

Prisintervallet følger av forpliktelser til OPEC+ og produksjonskutt, sier den irakiske oljeministeren, Ihsan Abdul Jabbar under den internasjonale bokmessen i Baghdad.

OPEC+ har gjenopptatt nesten 40 prosent av produksjonen de tok ned for et år tilbake, da pandemien slo til for fullt, og vil samles igjen 1. juli for å vurdere å gjenoppta den resterende oljeproduksjonen som er satt på vent.

Akkurat nå omsettes et fat WTI eller amerikansk lettolje for 70,91 dollar fatet.