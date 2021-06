Blar opp mer enn en kvart milliard for romferd

For vel en uke siden ble det kjent at Amazon-gründer og verdens rikeste mann, Jeff Bezos, skulle reise på romferd med i regi av et selskap han eier, Blue Origin.

Med på turen skal også broren hans.

I et innlegg på Instagram tidligere denne uken, skrev Bezos: «"20. juli skal jeg ut å reise med broren min (journ.anm: Mark Bezos). Det blir det største eventyret med min beste venn.»

I tillegg til de to har det blitt lagt ut én billett til romferden på auksjon, og i går ble auksjonen avsluttet.

Sluttbudet som vant, lå på svimlende 28 millioner dollar eller 233 millioner kroner, eller 21,2 millioner kroner i minuttet.

Ifølge Bloomberg kom det inn mer en 7.000 bud fra 159 land i verden.

Den 11 minutter lange romferden, som går fra Van Horn i Texas i USA, vil totalt ha seks passasjerer.

Personen bak vinnerbudet, samt de resterende tre, er ennå ikke kjent.

Romreisen vil bli selskapets 16. romreise, men den første med passasjerer ombord.