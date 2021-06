Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

NorgesGruppen-eier Johan Johannson og Rema-eier Odd Reitan er blitt 62 milliarder kroner rikere under pandemien.

Kapital estimerte høsten 2020 at matkongene hadde nettoformuer på 44 og 44,5 milliarder. Nå er Johansson god for 71 milliarder, mens Reitan er god for 80 milliarder kroner.

Tor Olav Trøim er i gang med å etablere et nytt tørrlastrederi. Himalaya skal investere nær 6,7 milliarder kroner i 12 nye skip.

Om det høyst spesielle navnevalget sier Trøim at det skyldes at bulkmarkedet ser veldig spennende ut nå.

En avkastning på nesten 16 prosent har sendt DNB Technology til topps blant verdens beste teknologifond i 2021.

Fondet forvaltes av Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Erling Kise og Sverre Bergland.

De har den seneste tiden satset tungt på Microsoft, Deutsche Telekom, Vodafone, Facebook og Google-eier Alphabet. Alle er i dag blant fondets fem største enkeltinvesteringer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den nye handelsavtalen med Storbritannia.

Landbruksminister Olaug Bollestad ser nå at hun ikke kan garantere for at det britiske svinekjøttet som vil bli importert til Norge, er produsert med god dyrevelferd.

Slik skremmer hun norske forbrukere, og advarer mot britisk svinekjøtt. Det er ganske grisete, skriver Hegnar.

Makro:

Japan: Industriproduksjon april, kl. 06.30

ØMU: Industriproduksjon april, kl. 11.00

USA: Inflasjonsforventninger, kl. 17.00

Annet:

Lytix Biopharma: Første handelsdag på Euronext Growth

DNB: Akseptperiode for Sbanken-bud utløper, kl. 16.30

Hong Kong: Børsen stengt

Ekskl. utbytte:

Reach Subsea

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)