Dette skjer i dag – tirsdag

PayPal-gründer og Silicon Valley-stjerne Peter Thiel blir investor og strategisk partner i Oslo-baserte SNÖ Ventures’ nye fond.

Nå skal 830 millioner kroner investeres i norske og nordiske startups

Det knallsterke tørrlastmarkedet har sendt verdien av Eide Knudsen-familiens tørrlastflåte opp 54 prosent siden nyttår. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner.

Eide Knudsen-familien i Bergen eier en av de største tørrlastflåtene i Norge gjennom Spar Shipping, som teller 24 bulkfartøyer.

Marketer Real Estate Technologies fikk nylig inn 100 millioner kroner i vekstkapital fra Innovasjon Norge og nye og eksisterende investorer. Ambisjonen er børsnotering i 2022.

Fra den spede starten med utforming av Facebook-sider for bedrifter i 2008, har selskapet økt til 85 ansatte og kunder i mer enn 20 land. Produktet er en automatisert løsning som utformer og distribuerer boligannonser i sosiale medier og nettaviser.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Erna Solberg.

Hun går offensivt ut og sier Høyre ikke kutter skattene for at det skal bli enklere å sitte med yachter og privatfly, men for at det skal bli mer penger igjen for næringslivet til å investere i ansatte og utstyr.

At statsministeren nå legger opp til et skattevalg er overraskende, men bra, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Handelsbalanse mai, kl. 08.00

Norge: NAV arbeidssøkere, kl. 14.00

Tyskland: KPI mai, kl. 08.00

Frankrike: KPI mai, kl. 08.45

ØMU: Handelsbalanse april, kl. 11.00

USA: Detaljhandel mai, kl. 14.30

USA: PPI mai, kl. 14.30

USA: Empire manufacturing-indeks juni, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriproduksjon mai, kl. 15.15

USA: Lagre usolgte varer desember, kl. 16.00

Annet:

Equinor: Kapitalmarkedsdag

Hennes & Mauritz: Driftsoppdatering 2. kv.

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Baltic Sea Properties

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)