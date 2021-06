Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 17. juni

Hjemmekontor gir nok en prisboom for hytter. Størst blir økningen til fjells, ifølge Prognosesenteret.

Hittil i år er det tinglyst 42 prosent flere hytter, sammenlignet med samme periode i fjor.

Prisene er opp 10,2 prosent for alle hytter. Medianprisen for fjellhytter er opp 16,8 prosent, mens medianprisen for sjøhytter har økt med 5,3 prosent.

---

Mandag ventet omtrent alle analytikere at Norges Bank fremskynder rentehevingen. Så kom ny vaksineforsinkelse, og usikkerheten er økt igjen.

Etter helsemyndighetenes nye prognose vil i beste fall 80 prosent av voksne nordmenn være fullvaksinert tidlig i oktober, en forsinkelse på minst én måned.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror imidlertid fortsatt mest på heving i september, men mener desember nå er blitt “en åpenbar mulighet”.

---

Sabrura Sticks & Sushi har ekspandert kraftig det seneste året. Nå åpner den opprinnelig Trondheim-baserte kjeden sin hittil største restaurant – på Grünerløkka i Oslo.

I fjor omsatte sushikjeden for 169 millioner kroner, opp fra 119 millioner året før.

I år budsjetteres det med en omsetning på opp mot 285 millioner kroner. Innen 2023 er målet å ha 44 restauranter.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg.

Med sin beslutningsdyktighet, som er avgjørende for en god leder, har hun imponert oss. Og familiebakgrunnen forteller at hun ikke har fått noe gratis.

Spørsmålet blir om MDG vil få glede av en slik krigersk politiker på Stortinget. Må hun gå av i Oslo, kan hun bli en belastning i stortingsvalgkampen, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Norge: Norges Bank, rentebeslutning og pengepolitisk rapport, kl. 10.00

Australia: Arbeidsledighet mai, kl. 03.30

Kina: Boligpriser mai, kl. 03.30

ØMU: KPI mai, kl. 11.00

ØMU: Byggeproduksjon april, kl. 11.00

Tyrkia: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Philadelphia Fed-indeks juni, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Ledende indikator mai, kl. 16.00

Annet:

Elopak: Første handelsdag på Oslo Børs

Måsøval: Første handelsdag på Euronext Growth

Cloudberry Clean Energy: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

River Tech: Ekstraordinær generalforsamling, Malta, kl. 12.00

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers