Slakter Nel – kursmål halveres

Arctic Securities nedgraderer Nel til hold, og halverer kursmålet fra 35 til 18 kroner.

Meglerhusets analyse legger til grunn høyere langsiktige renter og økt konkurranse om kapital som hovedårsak bak kursmålkuttet.

Hydrogen har vært et hett tema på børs, med stadig flere noteringer både i Norge og i utlandet . Et hydrogenstudie gjort av Sintef spår et gigantmarked for hydrogen fremover, med en etterspørsel på over 100 millioner tonn innen 2050. Arctic mener at den økte etterspørselen også vil føre til flere aktører på banen, som vil knive om den samme kapitalen som Nel.

Med synkende smittetall og et land under gjenåpning, kommer det høyst sannsynlig renteøkninger i september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, i en pressemelding torsdag.

Sjefsøkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener derimot det er rom for raskere innhenting enn det Norges Bank foreløpig skisserer.

Begge scenarioer betyr dårlig nytt med dyrere kapital for Nel. Grunnet disse fremtidsutsiktene med økt konkurranse og høyere renter, øker Arctic kapitalkostnaden (WACC) i sine analyser til 8 prosent, opp fra 6.

Tidligere denne uken tok meglerhuset RBC opp dekning på Nel, og mener i motsetning til Arctic at aksjen vil stige til 27 kroner.

Torsdag formiddag omsettes Nel-aksjen for 17,09 kroner, ned 4,45 prosent i dag. Dermed ligger den nært det nye kursmålet til Arctic på 18 kroner.