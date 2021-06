Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Gründer Rich Larsen utviklet appen bSafe etter at datteren ble voldtatt. Nå verdsettes selskapet bak appen til 500 millioner kroner.

Blant investorene i selskapet er Trond Riiber Knudsen og advokat John Christian Elden.

Arnhoff-familien tjente kun 16.000 kroner på bolig i fjor – etter dundrende underskudd året før.

De seneste fem årene, mens boligprisene har skutt til værs, har familieselskapet Norwegian Ground tapt totalt 11,8 millioner kroner i boligmarkedet.

Flere profilerte analytikere tror på rekyl for Kahoot, etter et brutalt første halvår for aksjen.

ABG-analytiker Øystein Elton Lodgaard peker på at det er få selskaper som kan matche Kahoots posisjon og potensial på sikt, og mener det nå er en god kjøpsmulighet for aksjen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om at bare 15 prosent nå vil ha en regjering med Høyre, KrF og Venstre, noe VG kaller en «kalddusj for Erna».

Det er tankevekkende, men neppe en kalddusj for Erna Solberg. Tvert imot er målingen fra Respons Analyse et lite lysglimt for statsministeren.

Ikke mindre enn 37 prosent sier de vil ha henne som statsminister etter stortingsvalget, mens bare 32 prosent vil ha Jonas Gahr Støre. Er det en kalddusj her, så er det Gahr Støre som har fått den, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Byggeareal mai, kl. 08.00

Kina: LPR, kl. 03.30

USA: Chicago Fed-indeks mai, kl. 14.30

Annet:

Komplett: Første handelsdag på Oslo Børs

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)