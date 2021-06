– Fant plutselig ut at høyere renter kan være positivt for aksjer

Sjefen for sentralbanken i St. Louis, Jim Bullard, bidro til den verste uken for Dow Jones siden januar da han i et CNBC-intervju fredag åpnet for en første renteøkning allerede neste år.

Men mandag var optimismen tilsynelatende tilbake igjen, med 1,8 og 1,4 prosent oppgang for henholdsvis Dow Jones og S&P 500. Sykliske aksjer som American Express, Boeing og Chevron viste vei.

– Klassisk «buy the dip»

«Fredagens børsnedtur ble reversert i sin helhet mandag, da investorene plutselig fant ut at høyere renter kan være positivt for aksjemarkedene på litt lengre sikt. Dette er i tråd med våre bemerkninger de siste dagene; at høyere renter isolert sett er negativt for aksjer, men gitt at økonomien blir større på sikt vil dette oppveie for de negative effektene», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenkommentar tirsdag.

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda legger også merke til den brå endringen i investorenes atferd.

«Jeg burde virkelig ikke være overrasket. Er det én ting vi har lært om de siste 15 månedene, er det kraften i «buy the dip»-strategien samtidig som sentralbanker fortsetter å pøse penger inn i verdens finansielle system. Mandag var et klassisk tilfelle», skriver han i sin oppdatering.

«Alt som skulle til var en kommentar var Federal Reserve-sjef Jerome Powell om at inflasjonen er forbigående, samt en dueaktig kommentar fra New York Fed-sjefen John Williams», heter det videre.

– Fed vet heller ikke

Powells kommentarer er å finne i forberedte notater til et vitnemål foran coronakrisekomitéen i Representantenes Hus senere tirsdag.

«Er inflasjonen forbigående eller her for å bli? Vi vet ikke. Jeg har sagt det før, og vil si det igjen: hvis verden skal implodere med renter som stiger fra 1,0 til 1,5 prosent, er vi virkelig i trøbbel, ettersom det i praksis fortsatt er snakk om gratis penger. Vet Federal Reserve om inflasjonen er midlertidig eller mer permanent? Gitt de sprikende kommentarene, er det åpenbart at heller ikke de gjør det», fortsetter Halley.

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote viser også til Powells notater, og særlig passasjen om at inflasjonen vil gå tilbake «når disse tilbudseffektene avtar».

«Det store spørsmålet er hvor mye tid vi har før tilbudseffektene avtar. For risikoinvestorer heller uansett risikoen mot oppsiden under dagens vitnemål. Powell har fått markedene tilbake på sin side, og vil ikke gi slipp», skriver hun i en oppdatering tirsdag.