Investeringsbanker øyner 40 prosent oppside

Sally Beauty, som er notert på New York børsen, har sett kursen svekke seg med 10 prosent den siste måneden. Dette mener de amerikanske investeringsbankene Oppenheimer og Cowen gir en kjøpsmulighet, og begge har oppgradert aksjen til overvekt.

Begge bankene spår at Sally Beauty kommer til å øke inntektene fremover, og ser på dette som en stor grunn til hvorfor aksjeprisen skal opp. Oppenheimer oppgraderte nylig kursmålet på aksjen til 23 dollar, noe som betyr en 20 prosent oppside med gårsdagens sluttkurs på 19,07 dollar.

Styrket av corona

Analytiker i Cowen, Oliver Chen, argumenterer videre med at Sally Beauty er et av få selskaper som vil komme styrket ut coronapandemien. Han viser til at situasjoner og trender har lært selskapet å drive virksomheten bedre.

– Sally Beauty har under pandemien opplevd stor vekst i sine gjør-det-selv produkter, med en 20 prosent salgsvekst innenfor segmentet. Videre har selskapet utviklet nettsortimentet, og løst opp i strategiske utfordringer, skriver Chen i en kommentar til CNBC.

Investeringsbanken oppgraderte nylig kursmålet sitt fra 28 til 30 dollar, og ser dermed en 40 prosent oppside i aksjen.