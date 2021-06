Nordic Aqua-selskap inngår avtale med kinesisk bank

Nordic Aqua har inngått en avtale med den kinesiske banken Bank of Ningbo om bankfinansiering av RAS baserte laksefarmen i Ningbo.

Avtalen inkluderer typiske banktjenester for selskap i rask vekst og er basert på et langsiktig partnerskap, fremkommer det av børsmeldingen. Nordic Aqua har også fått en kredittfasilitet tilsvarende 47 millioner norske kroner for bruk på arbeidskapital, en ramme som vil kunne øke i takt med veksten i selskapet.

Nordic Aqua er et heleid datterselskap av Nordic Aqua Partners som bygger det første anlegget av sin type i Kina - en RAS basert laksefarm. Første lakseslakt fra anlegget er planlagt i slutten av 2023.

Nordic Aqua er opp 2,94 prosent tirsdag ettermiddag.