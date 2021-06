Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Roy Larsen startet med Algeta, som ble solgt for 17 milliarder kroner . Snart går han på børs med sitt tredje kreftselskap – Oncoinvest.

Nå skal det hente inntil 200 millioner kroner i en emisjon, der John Fredriksen deltar. Hans Geveran er allerede på eiersiden, sammen med navn som Sundt, Must og Stein Erik Hagen.

Druer, laks og jordbær kan få utvidet holdbarheten med teknologi fra norske Antigrade.

Nå jakter selskapet 50 millioner kroner i en emisjon der det prises til en halv milliard. Det har dessuten innledet et tett samarbeid med Bama.

Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets mener Norwegian er i «pole position» før lufttrafikken tar av igjen.

Han viser til en ryddig balanse, høy kontantbeholdning, lave kostnader og lite forpliktelser.

I år venter Westgaard røde tall for Norwegian, men neste år estimerer han et positivt ebitda-resultat på 3,5 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sparkingen av Norwegian-sjef Jacob Schram.

Er det rimelig å tro at den nye styrelederen Svein Harald Øygard på noen få dager skulle finne ut at Schram måtte kastes? Absolutt ikke.

Vi tror mer på at John Fredriksen har sagt til finansdirektør Geir Karlsen at du skal få 900 millioner kroner, men da må du ta over konsernsjefstillingen. Fredriksen har ikke tenkt å tape 900 millioner på Norwegian, skriver Hegnar.

Finansavisen:

Makro:

Japan: Referat rentemøte, kl. 01.50

Japan: PMI juni, kl. 02.30

Frankrike: PMI juni, kl. 09.15

Tyskland: PMI juni, kl. 09.30

ØMU: PMI juni, kl. 10.00

UK: PMI juni, kl. 10.30

USA: Driftsbalanse 1. kv., kl. 14.30

USA: Markit PMI juni, kl. 15.45

USA: Nyboligsalg mai, kl. 16.00

Annet:

Danske Bank: Konjunkturprognose, kl. 06.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30