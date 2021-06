Ny positiv Photocure-studie

En ny Photocure-studie så på den estimerte budsjettpåvirkningen hos legepraksiser som begynte å bruke "blue light cystoscopy" (BLC) med hexaminpoluevulinate HCI (HAL) for overvåkning av overfladisk blærekreft (NBIC) i klinisk setting. Det skriver TDN Direkt onsdag morgen.

Resultatet fra studiet fant at bruken av BLC bidro til å identifisere ni ytterligere tilfeller sammenlignet med hvitt lys cysotscopy alene over en tidsperiode på to år. Samtidig økte kostandene til praksisen kun marginalt ved bruken av BLC. Nettodifferansen var på 0,76 dollar per cystocopy i perioden.