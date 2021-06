Deler ut millioner til hydrogenprosjekt

Enova vil støtte utredning av hydrogenprosjekter som skal produsere grønt hydrogen til bruk i maritim transport. Denne forprosjektstøtten skal bidra til å etablere knutepunkter for hydrogenproduksjon langs norskekysten, skriver TDN Direkt.

Aktører kan søke om opptil 1 millioner kroner i forprosjektstøtte innen 15.september klokken 13, fremkommer det av pressemeldingen til Enova.





Miljøminister Sveinung Rotevatn uttrykker at Enova-støtten er et god bidrag til målsetningene i regjeringens hydrogenveikart, og håper støtten vil sette fart på hydrogenutviklingen.

–Hydrogen er blant nullutslippsløsningene som må tas i bruk om vi skal nå ambisjonen om å halver utslippene fra skipsfarten innen 2030, sier miljøministeren.

Enova melder også at det planlegges en utlysning arrangert som en konkurranse for investeringsstøtte til hydrogenknutepunkter for maritim sektor. Planen er at konkurransen skal lanseres i løpet av høsten med søknadsfrist i løpet av våren 2022. Enova forventer hard konkurranse om disse midlene.