Goldman Sachs' aksjefavoritter

Analytikere i Goldman Sachs har gått ut med flere aksjer de mener vil øke inntektene kraftig sammenliknet med før coronapandemien, og mener perioden vil by på store muligheter for god avkastning, skriver banken til CNBC.

Olje og fly

Goldman peker på den britiske oljegiganten BP som en god kjøpskandidat, og oppdaterer kursmålet til 39 dollar. Dette betyr en oppside på 45 prosent med dagens kurs på 27 dollar.

Videre er flysektoren en favoritt. Reiseselskaper har mistet store deler av levegrunnlagt sitt under pandemien, og investeringsbanken mener at flere aksjer kommer til å oppleve enorme inntektsøkninger når verden åpner opp for reising.

Goldman skriver til CNBC at de sitter på data som viser at søketrafikken rundt reising er sterkt økende i eurosonen, og argumenterer med at europeere vil ha et stort behov for å reise i kjølevannet av pandemien.

Rolls Royce, som produserer flymotorer, er toppvalget med en potensiell oppside på 45 prosent. Videre ser banken en oppside på 18 prosent i både Airbus og britiske EasyJet.

Positiv til detaljhandel

Til slutt mener banken at europeiske detaljhandelselskaper vil prestere godt. De peker på at stengte butikker har gitt blod på tann, og tror flere selskaper vil oppleve en salgsøkning når fysiske butikker i Europa åpner for fullt.

Den sveitsiske klokkeprodusenten Swatch er en favoritt, og banken ser en pen oppside på 19 prosent. Goldman er også positiv til tyske Addidas, og anbefaler kjøp med et oppsideestimat på 16 prosent.