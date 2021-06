Utnyttet meme-trend til å hente 14 milliarder

I likhet med andre meme-aksjer, som AMC og MicroVision, har GameStop utnyttet kursbykset til å hente penger og rydde opp i balansen.

GameStop-aksjen steg ti prosent tirsdag, etter at selskapet hentet inn 1,13 milliarder dollar ved å selge fem millioner nye aksjer.

De siste tre månedene har selskapet hentet 1,67 milliarder dollar, tilsvarende 14,2 millioner kroner, ved å selge 8,5 millioner aksjer til en gjennomsnittskurs på 197 dollar. For et år siden var kursen på Gamestop-aksjen 4 dollar per aksje.

Dersom Gamestop skulle hentet like mye penger for et år siden hadde det vært nødvendig å selge 47 ganger så mange aksjer, altså 400 millioner aksjer. I stedet har selskapet kun måtte selge 3 prosent av hva som hadde vært nødvendig i fjor.

Med pengene GameStop har hentet i år har selskapet betalt ned all langsiktig gjeld. Selskapet forteller også at det vil bruke pengene på generelle selskapsformål og på vekst fremover.