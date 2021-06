Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Oljefondet-sjef Nicolai Tangen har vraket Lars Staffs 100-millionersleilighet på Frogner. I stedet er en anonym norsk milliardær i en splitter ny Porsche observert på visning.

Trond Olav Frigaard bekrefter at han er interessert i luksusleiligheten. Men han vil ikke si noe om planer om kjøp.

Det ble gjort eiendomstransaksjoner for 80 milliarder kroner i Norge og nesten 300 milliarder i Norden i første halvår. Begge er nye transaksjonsrekorder.

Bård Bjølgerud, sjef og partner i Pangea Property Partners, sier aktiviteten og tallene er helt eksepsjonelle, og at det er helt euforisk i Norge.

Han tror transaksjonsvolumene i år kan ende på 150 milliarder i Norge og opp mot 600 milliarder i Norden, også dette nye rekorder.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener OBOS-sjef Daniel Siraj må gå av.

– Selv Putin får ikke så mange stemmer mot seg, sier Stang etter Obos’ generalforsamling tirsdag. Der stemte 105 delegater for å kaste OBOS-sjefen.

Stangs referanse til Russlands president Vladimir Putin handler om at han mener OBOS er blitt en svært udemokratisk medlemsbedrift. Siraj hadde selv mobilisert over 200 ansatte til generalforsamlingen, der 343 stemte for å beholde ham som OBOS-sjef. Da ble det slik.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bitcoin, som i løpet av noen uker har falt fra 67.000 dollar til under 30.000 dollar.

Vår innvending mot bitcoin er at det er umulig å finne «korrekt» pris. Hva er prisen for luft?

Kurssvingningene er altfor store. Den ene dagen er eiere av bitcoin rike, den neste er de fattige. At Kjell Inge Røkke satser på den hesten er uforståelig, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Nederland: BNP 1. kv., kl. 06.30

Tyskland: Importpriser mai, kl. 08.00

Frankrike: Industritillit juni, kl. 08.45

Spania: BNP 1. kv., kl. 09.00

Sverige: PPI mai, kl. 09.00

Tyskland: IFO-indeks juni, kl. 10.00

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Ordrer varige goder mai, kl. 14.30

USA: BNP 1. kv. endelig, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse varer mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Grossistlager mai, kl. 14.30

USA: Kansas City Fed-indeks juni, kl. 17.00

Annet:

SmartCraft: Første handelsdag på Oslo Børs

Gentian Diagnostics: Investorpresentasjon, kl. 10.00

MyBank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Sunndal Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 17.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk senralbyrå (SSB)