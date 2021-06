Deutsche Bank hever kursmål

Storbanken mener underholdningsselskapet MGM Resorts International, som er notert på New York-børsen, vil få en solid opptur når kasinovirksomheten i Las Vegas gjenåpner.

Banken peker på at selskapet har opplevd stor vekst i online-gambling, samtidig som kursen har steget 37 prosent i år i takt med at samfunnet gradvis har gjenåpnet. Nå tror banken at aksjen vil stige ytterligere, og analytiker Carlo Santarelli i Deutsche Bank hever nå kursmålet til 54 dollar fra tidligere 42 dollar, og ser dermed en oppside på 25 prosent.

Positive til kasino

–Vi tror MGM potensielt kan oppnå marginer opp mot 30 prosent på den gjenåpnede kasinovirksomheten i Las Vegas. Vi mener videre at dette er noe som kommer til å fortsette å vokse når flere og flere mennesker får samles i større grupper, samt når Las Vegas Raiders får ha tilskuere på stadion, skriver Santarelli til CNBC.