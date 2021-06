Blir størst på minilagring i Stavanger

Minilagringsselskapet Self Storage Group kjøper eiendommen i Petroleumsveien 8 for 16 millioner kroner i Stavanger. Lokalet er 1700 kvadratmeter og har en sentral beliggenhet på Forus, sør for Stavavanger.

Kjøpet gjør Self Storage Group til største minilagringsfasilitet i Stavanger. Sammen med den andre lagringsfasiliteten på Travbaneveien 1 får de en kapasitet på 2500 kvadratmeter utleie.

Transaksjonen skal bli gjennomført i løpet av tredje kvartal og fasiliteten skal etter planen åpne i første kvartal 2022.