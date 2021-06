Partnerskap med Vattenfall om havvind-bud

BON

Fred. Olsen Renewables, et heleid datterselskap av Bonheur, inngår et partnerskap på 50/50 basis med Vatenfall om å by å på leiekontrakter for havvind i Scotland. Det fremgår av en børsmelding fredag.

Den kommende budrunden for leiekontrakter for havvind har fått navnet "ScotWind", og vil inkludere opp til 15 områder på opptil 10 GW kapasitet til sammen. Budrundene for leieavtalene vil bli avsluttet i juli med tildeling av opsjonsavtaler i første kvartal 2022.

Opsjonsavtalene kan utøves for å få en leieavtale for utvikling av havvindparker.